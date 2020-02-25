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Стало известно, представители каких профессий чаще болеют

11:12
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Выводы не удивили экспертов

Специалисты Минздрава выяснили, представители каких профессий болеют чаще других. Рейтинг возглавили сотрудники IT-сферы.

Второе место заняли учителя и преподаватели, на третьем месте оказались медики. Чаще всего российские специалисты болеют гриппом и ОРВИ. Лидерство "айтишников" экспертов не удивило.

"Они действительно проводят за работой очень много времени, при условии того, что мало двигаются и плохо питаются — нерегулярно и в основном не самой полезной пищей. В совокупности это и дает такой эффект. Лет через пять–десять их здоровье на этом фоне может заметно ухудшиться", - объяснил газете "Известия" эксперт Лиги здоровья нации, профессор медицины Мехман Мамедов.

Кроме того, часто российские специалисты имеют сердечно-сосудистые заболевания. Такие проблемы есть у 29% работников сферы здравоохранения и 26% учителей. Эксперты объясняют это повышенным уровнем напряжения.

На проблемы с опорно-двигательной системой чаще всего жалуются работники IT-сферы, чиновники и медики. Это связано с тем, что представители этих профессий мало двигаются. Лидируют программисты и по заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

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