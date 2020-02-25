Выяснилось, люди с какой группой крови чаще всего болеют раком

Им следует регулярно обследоваться

Ученые из Каролинского института в Швеции выяснили, что люди с первой группой крови больше других подвержены риску заболеть раком.

Как сообщает "Медикфорум", исследователи обнаружили связь между группой крови и способностями организма противостоять вирусам, токсинам и бактериям. Выяснилось, что обладатели второй группы крови реже всего сталкиваются с онкологией.

Самыми уязвимыми перед раком назвали носителей второй группы крови. Как пишет РЕН ТВ, этим людям следует проходить регулярные обследования, чтобы вовремя диагностировать болезнь.

Ученые также напомнили о влиянии образа жизни на здоровье. Курение и злоупотребление алкоголем, как известно, повышают риск возникновения злокачественной опухоли.

Отмечается, что шведские ученые проанализировали данные нескольких тысяч пациентов больниц. Им удалось собрать информацию за последние 25 лет.

Ранее заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что люди с первой группой крови чаще других сталкиваются с раком толстой кишки, а носители второй группы крови - с раком желудка. Обладатели третьей группы крови подвержены раку поджелудочной железы. Рак почек грозит тем, у кого четвертая группа крови.

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