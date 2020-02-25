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Коронавирус обвалил рубль

12:32
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Глобальная паника докатилась до российского рынка

Доллар и евро во вторник растут на фоне паники на мировых рынках. Американская валюта на торгах Московской биржи поднялась сразу на 1,32 рубля - до 65,39 рубля. Евро подрос на 1,51 рубля до 71,04 рубля.

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Доллар превысил отметку 65 рублей впервые с 2 октября, евро торговался на таком уровне в начале декабря.

По мнению аналитиков, российский рынок накрыла глобальная паника из-за распространения коронавируса. Во вторник рубль отыгрывает снижение на внебиржевых валютных торгах накануне, когда Московская биржа не работала, отмечает РИА Новости.

В конце 2019 года в Китае был выявлен новый коронавирус. Он появился в провинции Ухань, ставшей центром эпидемии. По состоянию на 25 февраля, число заражённых вирусом по всему миру превысило 80 тысяч человек, больше 2,7 тысячи умерли.

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