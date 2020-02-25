В Кремле ответили на вопрос о дате голосования по поправкам в Конституцию

В среду Владимир Путин встретится с рабочей группой по изменению Основного закона страны

Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не называлась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как пишет "Газета.Ru", пока никаких решений о поправках не принималось. При этом в Кремле допустили, что вопрос о дате могут обсудить в среду на встрече Владимира Путина с рабочей группой, если этот вопрос будет поставлен на повестку дня.

"Не секрет, что на среду готовится встреча Путина с членами рабочей группы. Можно предположить, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня, то он будет обсужден", - сказал Песков.

Ранее в законопроект об изменении Конституции России ко второму чтению в Госдуме внесли поправку, согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством. Предложений по изменениям Основного закона страны очень много, только официально оформленных - 262.

Большинство россиян назвали качество и доступность медицинского обслуживания самой важной поправкой, которая должна войти в закон об изменении Конституции. За этот пункт проголосовали 97% опрошенных. Такие данные озвучил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров. Также граждане выделили инициативы, направленные на социальную поддержку детей и на защиту прав трудящихся.

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