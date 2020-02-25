В молоке с российских прилавков выявили кормовой привкус

Эксперты протестировали семь брендов

Специалисты "Росконтроля" проверили пастеризованное молоко жирностью 2,5%: "Домик в деревне", "Вологодское лето", "Сарафаново", Billa, "Простоквашино", "Молоко нашей дойки", "Ашан".

Проверенные образцы признаны безопасными для здоровья. Специалисты не обнаружили в них растительных жиров. При создании напитков использовалось молоко первой группы чистоты.

Все участники теста показали высокий уровень содержания кальция. Больше всего его нашли у образцов "Домик в деревне" и Billa. Показатель СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) оказался выше всех похвал, особенно у "Простоквашино".

У бренда Billa выявили относительно высокую долю лактулозы. "Более высокое содержание говорит о более жесткой тепловой обработке, а также характерно и для продукта, произведенного с использованием сухого молока", - сказала ведущий специалист "Росконтроля" Елена Менячихина.

При этом эксперты выявили кормовой привкус у образцов "Домик в деревне", "Вологодское лето", "Сарафаново" и Billa. "Лучше других в дегустации себя показали "Простоквашино", "Молоко нашей дойки", "Ашан", - говорится на сайте организации.

В итоге все бренды были рекомендованы к покупке.

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