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В молоке с российских прилавков выявили кормовой привкус

13:11
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Эксперты протестировали семь брендов

Специалисты "Росконтроля" проверили пастеризованное молоко жирностью 2,5%: "Домик в деревне", "Вологодское лето", "Сарафаново", Billa, "Простоквашино", "Молоко нашей дойки", "Ашан".  
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Проверенные образцы признаны безопасными для здоровья. Специалисты не обнаружили в них растительных жиров. При создании напитков использовалось молоко первой группы чистоты. 

Все участники теста показали высокий уровень содержания кальция. Больше всего его нашли у образцов "Домик в деревне" и Billa. Показатель СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) оказался выше всех похвал, особенно у "Простоквашино". 

У бренда Billa выявили относительно высокую долю лактулозы. "Более высокое содержание говорит о более жесткой тепловой обработке, а также характерно и для продукта, произведенного с использованием сухого молока", - сказала ведущий специалист "Росконтроля" Елена Менячихина.

При этом эксперты выявили кормовой привкус у образцов "Домик в деревне", "Вологодское лето", "Сарафаново" и Billa. "Лучше других в дегустации себя показали "Простоквашино", "Молоко нашей дойки", "Ашан", - говорится на сайте организации. 

В итоге все бренды были рекомендованы к покупке. 

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