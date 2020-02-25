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"Кровавый снег" в Антарктиде перепутали с украинским салом

12:59
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Аномалию заметили на украинской станции "Академик Вернадский"

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" выпал кроваво-красный снег. ТВЦ.RU публикует фотографии аномальных осадков.

 

Как объяснили в Минобразования Украины, снег окрасили водоросли Chlamydomonas nivalis (Хламидомонада снежная). Их споры не боятся низких температур и начинают расти при потеплении. Как раз  в это время года в Антарктиде идет лето, пишет "Газета.Ru".

Украинцам в первую очередь красный снег напомнил о сале:

- На сало похоже!

- Спасибо за информацию! Поделюсь с детьми на уроке!

- Выглядит довольно жутко. Если вы не знаете, что это водоросли, можно действительно подумать, что там было убийство!

- Ужас! Как чертов снег!

 

 

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Красный снег
Красный снег
Красный снег
Красный снег
Красный снег
Красный снег
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