"Кровавый снег" в Антарктиде перепутали с украинским салом

Аномалию заметили на украинской станции "Академик Вернадский"
На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" выпал кроваво-красный снег. ТВЦ.RU публикует фотографии аномальных осадков.
Как объяснили в Минобразования Украины, снег окрасили водоросли Chlamydomonas nivalis (Хламидомонада снежная). Их споры не боятся низких температур и начинают расти при потеплении. Как раз в это время года в Антарктиде идет лето, пишет "Газета.Ru".
Украинцам в первую очередь красный снег напомнил о сале:
- На сало похоже!
- Спасибо за информацию! Поделюсь с детьми на уроке!
- Выглядит довольно жутко. Если вы не знаете, что это водоросли, можно действительно подумать, что там было убийство!
- Ужас! Как чертов снег!
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