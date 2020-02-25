"Кровавый снег" в Антарктиде перепутали с украинским салом

Аномалию заметили на украинской станции "Академик Вернадский"

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" выпал кроваво-красный снег. ТВЦ.RU публикует фотографии аномальных осадков.

Как объяснили в Минобразования Украины, снег окрасили водоросли Chlamydomonas nivalis (Хламидомонада снежная). Их споры не боятся низких температур и начинают расти при потеплении. Как раз в это время года в Антарктиде идет лето, пишет "Газета.Ru".

Украинцам в первую очередь красный снег напомнил о сале:

- На сало похоже! - Спасибо за информацию! Поделюсь с детьми на уроке! - Выглядит довольно жутко. Если вы не знаете, что это водоросли, можно действительно подумать, что там было убийство! - Ужас! Как чертов снег!

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