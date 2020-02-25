Россия ждет от США разумного шага по СНВ

Владимир Путин предлагает продлить договор без условий

Россия призывает выработать меры для предотвращения силового противостояния в космосе. Об этом заявил Сергей Лавров.

Глава МИД принимает участие в конференции по разоружению, которая проходит в Женеве, передает "ТВ Центр". По словам Лаврова, планы США и НАТО по выводу оружия в космос приобретают всё более реальные очертания. В этих условиях единственным конструктивным предложением остаётся совместный проект России и Китая. Его текст предоставили всем участникам конференции. Также глава нашего МИД прокомментировал новые доктрины Вашингтона, в которых понизили порог применения ядерного оружия. Опасение вызывает и судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В следующем году соглашение перестанет действовать. И Вашингтон не спешит его продлевать.

"Продление договора стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить дальнейшую деградацию в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере и выиграть время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями. С учётом всех эти обстоятельств, президент России Владимир Путин предложил США продлить договор о стратегических наступательных вооружениях без каких-либо предварительных условий. Ждём ответа", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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