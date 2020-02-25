Стартовал отбор на конкурс "Лидеры России. Политика"

Политический трек стал отдельным направлением

Молодые кадры - в законодательную и представительную власть. Во вторник стартовал открытый отбор на конкурс "Лидеры России. Политика". О запуске заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Политический трек станет отдельным направлением в конкурсе "Лидеры России" - флагманском проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей". Заявку на участие может подать любой желающий с 21 года до 55 лет, отмечает "ТВ Центр". Участникам предстоит пройти заочный и очный этап конкурса. Помимо управленческих навыков, оценят социальный интеллект и умение общаться с людьми. По итогам проекта отберут до 80 человек. Они смогут пройти обучение в Высшей школе управления РАНХиГС, где их наставниками станут депутаты и сенаторы.

"Могут подать свои заявки люди, которые хотели бы заниматься общественно-политической деятельностью, которые хотели бы участвовать в выборах в представительные органы власти. Это могут быть люди, которые хотят пойти на предстоящие выборы в Госдуму. Это могут быть люди, которые хотят работать в местных законодательных собраниях или даже в муниципальных органах власти. Это могут быть люди, которые в рамках своего развития хотят стать членами Совета Федерации", - сказал Кириенко.

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