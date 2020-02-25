В России стартовал "марафон добра" для библиотек

Стране нужно вернуть статус читающей державы, заявили организаторы

Во вторник стартовала новая всероссийская акция "Марафон добра для сельских библиотек". Она поможет сделать нашу страну самой читающей в мире.

Официальное начало акции обсудили на конференции в Москве, передает "ТВ Центр". Масштабный проект подготовили при содействии "Молодёжки ОНФ", Национального фонда содействия защите стратегических ресурсов, ассоциации учителей и российских издательств. В каждый регион молодёжная команда Общероссийского народного фронта доставит свыше двух тысяч книг. Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Большинство литературы – это военная и патриотическая тематика.

"Мы, работая в регионах, понимаем, что в силу ряда причин, в том числе материальных, сельские библиотеки не имеют возможности пополнять свои фонды. И поэтому вот два таких фактора - годовщина и необходимость вернуть нашей стране статус читающей страны, воздействуя на молодёжь при помощи книг, в том числе - и в первую очередь - патриотической тематики, явилось основанием для того, чтобы эту акцию провести. Мы считаем, что эту акцию надо проводить в течение всего года, что должны дойти до всех регионов", - заявил президент Национального фонда содействия защиты стратегических ресурсов Равиль Хуснулин.

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