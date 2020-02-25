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В России стартовал "марафон добра" для библиотек

14:45
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Стране нужно вернуть статус читающей державы, заявили организаторы

Во вторник стартовала новая всероссийская акция "Марафон добра для сельских библиотек". Она поможет сделать нашу страну самой читающей в мире.

Официальное начало акции обсудили на конференции в Москве, передает "ТВ Центр". Масштабный проект подготовили при содействии "Молодёжки ОНФ", Национального фонда содействия защите стратегических ресурсов, ассоциации учителей и российских издательств. В каждый регион молодёжная команда Общероссийского народного фронта доставит свыше двух тысяч книг. Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Большинство литературы – это военная и патриотическая тематика.

"Мы, работая в регионах, понимаем, что в силу ряда причин, в том числе материальных, сельские библиотеки не имеют возможности пополнять свои фонды. И поэтому вот два таких фактора - годовщина и необходимость вернуть нашей стране статус читающей страны, воздействуя на молодёжь при помощи книг, в том числе - и в первую очередь - патриотической тематики, явилось основанием для того, чтобы эту акцию провести. Мы считаем, что эту акцию надо проводить в течение всего года, что должны дойти до всех регионов", - заявил президент Национального фонда содействия защиты стратегических ресурсов Равиль Хуснулин.

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