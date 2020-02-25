Москвичи проложили новый маршрут после закрытия "Смоленской"

Метрополитен с нагрузкой пока справляется

Более половины москвичей, которые пользовались станцией метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии, выбрали новый маршрут.

Лидером стала Филёвская линия - этой станцией уже в первый день после закрытия "Смоленской" воспользовались 60% пассажиров. Метрополитен с нагрузкой пока справляется. Тем не менее, сейчас на этом участке дежурят сотрудники и информируют горожан об альтернативных маршрутах проезда, сообщает "ТВ Центр".

"Мы просим наших пассажиров заранее планировать маршрут и предлагаем воспользоваться, кому это удобно, станциями "Кропоткинская" и "Парк Культуры" Сокольнической линии, также можно воспользоваться станциями "Арбатская" Арбатско-Покровской и Филёвской линии. И в пешей доступности находится станция "Киевская" Арбатско-Покровской, Филевской и Кольцевой линии московского метрополитена", - сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

На Смоленской Арбатско-Покровской линии начинается капитальный ремонт, который продлится до лета 2021 года. За это время заменят эскалаторы, а также восстановят исторический интерьер. Станцию на время работ пришлось закрыть, поскольку там только один выход.

Видео: зачем понадобилось закрывать "Смоленскую"

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