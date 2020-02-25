Новая жизнь старых вещей: как в Москве перерабатывают пластик и электрохлам

В электроломе содержится содержится множество вредных элементов

Новая жизнь старого компьютера — на севере Москвы открылся пункт приёма ненужной электроники. Возьмут всё - от системного блока до микросхемы, и отправят, но не на свалку, а на переработку. Ведь каждая деталь содержит химические соединения, опасные для природы, а пластик разлагается сотни лет.

— Твердая пятерка, мягкая пятерка.

Звучит как дневник отличника. Вот уже год в семье Алена Гафизова продукты выбирают, в том числе по маркировкам в специальных треугольниках.

"Мы сначала на упаковку смотрим, перерабатывается она или нет, прежде чем купить. Потому что некоторый пластик не перерабатывается", - объясняет он.

А все, что можно переработать, приносят в новый экоцентр "Сборка", который открылся на севере Москвы. Теперь с пользой для экологии можно освободить гаражи и балконы и свести к минимуму то, что отправляется в мусорное ведро.

"70 процентов из нашего мусорного ведра - это полезные ресурсы, из которых можно сделать новые вещи, и чтобы они не где-то лежали на свалке, а приносили нам снова пользу. Принимаем мы больше 23 видов вторсырья - и стекло, и пластик", - говорит сооснователь экоцентра "Сборка" Михаил Антонов.

А еще батарейки, текстиль, металл и электронику. Отработанные гаджеты возглавляют рейтинг самых быстрорастущих отходов в мире, и при этом токсичных.

В компьютерном электроломе содержится самая опасная часть таблицы Менделеева - мышьяк, кадмий, свинец и ртуть. Даже провода на свалке выделяют хлор и диоксины. А пластик, из которого сделана техника, разлагается более 500 лет.

Кроме вредных веществ, электрохлам содержит драгоценные и цветные металлы, которые должны вернуться в производство. В экоцентре есть мини-музей рециклинга - здесь показывают, как выглядят предметы в процессе переработки, и что из этого можно произвести. Среди интересных экспонатов - строительная плитка из этикеток и пленки, и купальник из рыболовных сетей, которые выловили из океана. Один из последних эко-трендов - одежда из пластика.

"Майка сборной России по футболу, она сделана из бутылок. Мяч баскетбольный тоже из бутылок, внутри его наполнитель. Флисовые кофты, ковры — все это или полностью из переработанных бутылок, либо с частичным добавлением", - говорит соосновательница экоцентра Анна Нафиева.

Анастасия Агапова с мамой Натальей за два месяца набрали около 10 килограммов мусора. Это притом, что они отказываются от одноразовых предметов и посуды в пользу вещей-долгожителей и практически не используют пакеты. А в планах пойти еще дальше - и перерабатывать пищевые отходы.

"Я знаю, что можно поставить раковины такие, которые перерабатывают органику. Пока не могу выделить деньги на это, но собираюсь", - говорит она.

Все, что приносят москвичи, прессуется и отправляется за второй жизнью на заводы Подмосковья и в ближайшие регионы. В первых партиях этого года уже уехали тонны стекла, сотни килограммов электроники и батареек и фура макулатуры.

Наталья Тарасова, Станислав Чубин, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"