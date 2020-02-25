Московские врачи провели сложную операцию на работающем сердце

Пациент Боткинской больницы вернулся к нормальной жизни уже через 2 недели

Сложную операцию на работающем сердце с минидоступом успешно провели в Боткинской больнице. Хирурги действовали через небольшой разрез между рёбрами. Благодаря этому пациент уже через два дня почувствовал себя хорошо. И вернулся к обычной жизни всего через две недели.

Спустя всего две недели после операции 70-летний Виктор Назаров не просто вернулся к нормальной жизни, а как будто переживает вторую молодость. За что благодарит лечащего врача.

"Дышится совсем по-другому! Понимаете? Я совсем по-другому себя чувствую", - говорит пенсионер.

По-другому пациенту была проведена и сложнейшая операция на сердце: аортокоронарное шунтирование. Обычно оно достаточно травматичное и долгое по восстановлению. Это было слишком рискованно для пациента, уже перенёсшего инфаркт. Кардиохирурги Боткинской больницы решили провести операцию из так называемого "минидоступа". Такая методика не только уменьшает болевой синдром, но и снижает риск осложнений. Проводится на работающем сердце, без искусственного кровообращения.

"До недавнего времени такие операции выполнялись исключительно из срединного доступа, тяжелого доступа с распилом грудины, с распилом кости. И вот теперь, к счастью, у нас появилась возможность выполнять те же самые операции, но с минимальной травмой для пациентов. То есть мы проводим разрез в межреберье слева", - говорит заведующий кардиохирургическим отделением Боткинской больницы Александр Катков.

При помощи специального хирургического оборудования через разрез между ребрами слева врачу удается "добраться" до сердца. Такой своеобразный обходной путь. Здесь многое зависит и от мастерства кардиохирурга. Проводить операцию по протезированию сосудов приходится в условиях ограниченного пространства. Это кропотливый и сложный труд врача, благодаря которому уже через пару дней пациент восстанавливается.

"Я так рассчитывал, что месяца через 2 только смогу где-то чего-то что-то делать. Ну, по разговорам. А получилось так, что я уже на второй день в кровати сел. И все: ничего уже, сидит!" – восхищается Назаров.

Через две недели после сложнейшей операции на сердце Виктор Назаров много двигается, занимается привычными делами. Домочадцы уверены: им удалось отделаться легким испугом.

"Аллочка, дочка моя, расплакалась от радости, что не вскрывали. Она говорит, я еще спросила: что, как мне ему помочь? Он говорит: ничего. Из ложечки кормить не надо. Он сам все уже сделает для себя", - говорит супруга Татьяна Назарова.

Кардиохирурги Боткинской больницы пока единственные в столице проводят такое "щадящее" шунтирование на сердце. С начала этого года они провели уже 10 таких операций.

Елена Сахно, Валерий Белинский, "ТВ Центр".

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