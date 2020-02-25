Москвич прорубил себе два окна в несущей стене многоэтажки

Отказываться от них он не намерен

Жильцы дома на Пятницком шоссе проделали в своей квартире дополнительные окна. Пробили насквозь панельную стену, в которой никаких отверстий быть не должно. Теперь с проблемой пытаются справиться коммунальщики.

Чудо инженерной мысли сотрудники управляющей компании обнаружили несколько месяцев назад — в глухой стене панельного дома появились сразу два окна. Но как собственник квартиры смог сделать такие шумные работы незаметно для коммунальщиков, пока остается загадкой: семья держит глухую оборону и дверь не открывает.

"Он не имеет права нас не допускать, но он доступ нам не предоставляет. Мы сколько раз ходили – никто не открывает", - жалуется главный инженер ГБУ "Жилищник" района Митино Валентина Борычева.

Регулярно теперь сюда приходят и из жилищной инспекции. Впрочем, пока тоже с нулевым результатом. Притом, что подобное изменение конструктива фасада – существенное и опасное нарушение.

"Сама плита утрачивает несущую конструкцию, поэтому необходимо проведение соответствующих мероприятий по восстановлению целостности и обеспечению безопасности как проживающих, так и находящихся рядом граждан", - объясняет начальник жилищной инспекции по СЗАО Илья Алеханов.

Семье принадлежат две соседние квартиры на этаже. Специалисты подозревают, что их объединили и сделали перепланировку. А санузел перенесли в другое место. Что косвенно подтверждается словами соседей.

Если факт незаконной перепланировки подтвердится, семье грозит лишь штраф в 3 тысячи рублей. Но когда жилинспекция по суду признает факт незаконного изменения фасада, проблем у собственников прибавится. Ведь по закону владелец должен за свой счет устранить все недостатки.

Семье придётся заплатить организации, имеющей право сделать технический проект. Стоит он в районе 50 тысяч. Затем нанять бригаду, которая превратит окна обратно в глухую стену. Но и это не все. Дому надо вернуть первоначальный вид. То есть положить облицовочную плитку.

Семье оставили письменное предписание устранить изменения фасада. Впрочем, на ответственность собственника в Мосжилинспекции не рассчитывают и готовят исковое заявление в суд.

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Николай Жуков, Юрий Тимошин, Павел Скворцов. "ТВ Центр".

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