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Женщина прыгнула в ледяной пруд ради спасения собаки (видео)

15:14
  • вторник
  • 25 февраля 2020

В интернете ее поступок называют героическим

В интернете набирает популярность видео, на котором  жительница Подмосковья спасает свою собаку из ледяной воды. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Алина Наумова из Мытищ  гуляла с детьми и собакой по берегу пруда. Терьер увидел уток и бросился  к ним, оказался в воде  и самостоятельно выбраться не мог. Женщина оставила коляску с ребёнком на берегу, сняла с себя верхнюю одежду, обувь и  бросилась спасать питомца.  Большинство  комментаторов в интернете считают её поступок героическим.

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