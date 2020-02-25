В Москве из-за аномальной погоды очнулись сурки

Первым укрытие покинул самец Арчи

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись сурки. Об этом сообщает "ТВ Центр". Первым укрытие покинул глава семейства, самец Арчи. Каждый день он обходит территорию, расчищает подземные ходы от земли и сухой травы, роет дополнительные входы в норки.

Его верные подруги - две самки - покажутся на поверхности через неделю. Кстати, сурки в этом году проснулись немного раньше срока, что, в общем, вполне предсказуемо: снег в вольере начал активно таять уже в начале февраля.

Видео: два сурка устроили драку из-за самки

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