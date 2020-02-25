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"Московская Масленица": парки начнут угощать блинами в выходные

15:08
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Организаторы праздника обещают много вкусной еды и хорошей музыки

В столице в самом разгаре фестиваль "Московская Масленица". Он идёт только 4 дня, а гости уже съели почти 50 тысяч блинов.

В топе – классика, то есть простые блины с традиционными начинками: сметаной, маслом, вареньем, ветчиной или сыром. С удовольствием покупали и с морошкой, апельсином и лепестками роз. Понравились свекольные и с селёдкой. Пробовали экстравагантные блины - чёрные, а ещё черёмуховые или же фисташковые. Ну, а запивали - чаще всего горячим чаем, которого продали более чем  девять тысяч литров.

В выходные масленица доберется  и до столичных парков: обещают много вкусной еды и хорошей музыки, а ещё развлечения на любой вкус, передает "ТВ Центр". В общем, скучно не будет, и приходить на фестиваль лучше всей семьёй.

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