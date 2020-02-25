Путин и Битаров обсудили реализацию нацпроектов в Северной Осетии

Президенту доложили о строительстве ГЭС и трассы, а также соцобъектов

О реализации нацпроектов в Северной Осетии Владимир Путин говорил с главой республики Вячеславом Битаровым. Рабочая встреча состоялась в Ново-Огарёве.

Битаров рассказал президенту о крупных проектах. Введена в эксплуатацию Зарамагская ГЭС - одна из крупнейших на Северном Кавказе. В активной фазе находится строительство стратегически важной трассы - прямой дороги Моздок-Владикавказ. Государственную экспертизу проходит проект горнолыжного курорта. Он повысит туристическую привлекательность региона и поможет создать более 3 тысяч новых рабочих мест. Отдельное внимание - сфере образования.

"Спасибо хочу сказать за национальные проекты, ведь в конечном итоге это строительство больниц, школ, детских садов, которых так не хватало нашей республике", - сказал Битаров.

"У вас в рамках этих нацпроектов что намечено? У вас есть какие-то договорённости с правительством, ваши объекты включены в нацпроекты?" – спросил Путин.

"Да, конечно. Мы практически благодаря национальным проектам в этом году ликвидировали очерёдность в детские сады. В Моздоке открыли детский сад, в который будут ходить в основном дети военнослужащих, которые служат в Моздоке. Ликвидируется полностью третья смена в школах, уже ликвидирована. Остаётся вторая смена, но и то не во всех школах, практически все занимаются в первую смену. Это всё благодаря национальным проектам", - сообщил глава Северной Осетии.

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