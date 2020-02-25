Мишустин пообещал отремонтировать больницу в Кургане

Ее состояние вызывает "сожаление и стыд"

С рабочим визитом в Курган прибыл Михаил Мишустин. Там обсуждают социально-экономическое развитие региона, передает "ТВ Центр".

Ранее премьер ознакомился с проектом застройки в самом большом районе Кургана - Заозёрный. На площади 250 гектаров в ближайшие годы появятся жилые дома. Новому микрорайону необходима детская поликлиника. Михаил Мишустин пообещал выделить средства на её строительство. Кроме того, 200 миллионов рублей направят на ремонт и закупку нового оборудования для старейшего медучреждения региона - больницы скорой медицинской помощи.

"Мы обязательно поможем и сделаем это. У вас где-то 450 вызовов в день, да? На всего 90 врачей - колоссальная нагрузка. Обязательно решим этот вопрос", - пообещал Мишустин.

Он отметил, что в больнице сейчас невозможно ни лечиться, ни качественно работать, а ее состояние вызывает только "сожаление и стыд".

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