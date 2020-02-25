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Светлана Иванова вышла замуж за 58-летнего режиссера

14:04
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Они воспитывают двух дочерей

Коллеги Светланы Ивановой рассказали, что в прошлом году актриса вышла замуж за продюсера и режиссера Джаника Файзиева. Пара предпочитает хранить в тайне информацию о браке. 
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Как пишет kp.ru со ссылкой на окружение Ивановой, возлюбленные не стали устраивать пышного торжества. На свадьбу пришли только самые родные и близкие люди. 

По данным издания, 34-летняя Иванова и 58-летний Файзиев живут в пятикомнатной квартире на Чистых прудах. Они воспитывают двух совместных детей. Полина родилась в 2012 году, а Мира в 2018 году. 

Журналисты напоминают, что роман Ивановой и Файзиева начался в 2011 году, когда актриса играла в фильме режиссера "Август. Восьмого". К тому моменту Иванова рассталась с оператором Вячеславом Лисневским, а Файзиев еще жил со своей первой женой Линой Эспли, которая подарила ему сына и дочь. По слухам, актриса и режиссер встречались тайно. Правда об их отношениях вышла наружу в 2015 году. Если верить публикациям в прессе, режиссер сделал актрисе предложение в 2018 году.  

На счету Светланы Ивановой роли в таких фильмах и сериалах, как "Аванпост", "Триггер", "Легенда № 17", "9 рота" и так далее. Джаник Файзиев снял картины "Турецкий гамбит", "Август. Восьмого", "Легенда о Коловрате" и другие. 

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