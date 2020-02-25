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Экс-президент Египта Хосни Мубарак умер на 92-м году жизни

14:12
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Он руководил страной 30 лет

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак. Ему был 91 год.

О смерти Мубарака сообщает Sky News Arabia. Официальной информации пока нет.

Хосни Мубарак возглавил Египет в октябре 1981 после убийства предыдущего президента Анвара Садата. Позднее он переизбирался 4 раза. В январе 2011 года в Египте вспыхнули массовые протесты против 30-летнего правления Мубарака. В феврале он принял решение сложить с себя полномочия президента.

После отставки Мубарак и его сыновья стали фигурантами уголовных дел. Экс-президент получил суммарно шесть лет за коррупцию. В 2017 году покинул военный госпиталь, где отбывал наказание.

В последние годы Хосни Мубарак испытывал проблемы со здоровьем. В январе 91-летнему экс-президенту удалили опухоль в желудке.

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