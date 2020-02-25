Дима Билан перенес концерт из-за болезни

Ему необходимо проконсультироваться с врачом

38-летний Дима Билан сообщил о переносе концерта в Кирове на 23 марта. У певца возникли проблемы со здоровьем.

"Мне необходимо хотя бы один день посвятить себе, чтобы ситуация не стала хуже", - рассказал Дима Билан после концерта в Ижевске, который состоялся 24 февраля. По словам звезды, ему нужно обратиться к врачу.

Артист не объяснил, что именно его беспокоит. "Мы все люди, нам свойственно болеть, какие-то обострения в межсезонье бывают", - сказал он на видео, опубликованном в Instagram.

Для кировчан, которые придут на концерт 23 марта, музыкант приготовил приятный сюрприз. Он поблагодарил поклонников за понимание и сказал, что много работает, а на сцене всегда выкладывается на все 100%.

"Ждем Питер, лечись эти дни! Здоровье точно не купишь! По 24 концерта в месяц! Все мы люди, а не роботы!" - написала в комментариях Яна Рудковская, продюсер Билана. По ее словам, однажды она работала 90 дней без выходных, а потом слегла на два дня. "Сил не было вообще! Это кажется, что все легко у нас и просто!" - отметила Рудковская.

Фанаты с пониманием отнеслись к переносу концерта Билана.

- Дим, ты уникальный.

- Здоровье - самое главное. Думаю, что все люди поймут, а кто не поймет, ну их дело!

- Лучший подарок - твое здоровье.

- Вы с огромной ответственностью относитесь к своему делу. Это очень ценно и важно!

- Естественно, мы не машины! Обожаю, Димка!

Напомним, в прошлом году Дима Билан сломал ногу. Он поскользнулся на льду, выходя из подъезда дома. Несколько лет назад у артиста обнаружили несколько межпозвонковых грыж.

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