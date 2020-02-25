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В Сеть слили фото Ирины Шейк с кольцом на безымянном пальце

15:31
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Красавицу сфотографировали в Милане

34-летнюю модель Ирину Шейк заметили на прогулке с ее агентом Али Кавусси. Они появились на улице Милана, где 24 февраля завершилась Неделя моды. 
"Русская красавица": Ирина Шейк показалась на неделе моды в мрачном образе

Папарацци засняли, как Шейк и Кавусси прогуливались по Милану, держась за руки. Модель надела серый свитер с мышонком Джерри и цветастые брюки-клеш, в руках она держала сумку с тем же мультипликационным персонажем. 

Наблюдательные поклонники заметили на безымянном пальце Шейк золотое кольцо, похожее на помолвочное. Некоторые интернет-пользователи предположили, что экс-супруга Брэдли Купера снова собирается замуж.  

Как пишут СМИ, при виде журналистов Шейк и Кавусси попыталась скрыться от чужих глаз. Кто-то сравнил их с возлюбленными, которые хотят сохранить свой роман в секрете. 

Версия о романе с агентом маловероятна, поскольку у Али Кавусси уже есть любимый человек, а с Шейк они дружат довольно давно. Они часто появляются на публике вместе. "Скучаю по своей сестренке", - написала Шейк в Instagram, выложив фото с Кавусси из Милана. "Сестра навсегда", - отреагировал Кавусси на своей страничке.  

Напомним, Шейк и Купер встречались с 2015 по 2019 год. В 2017 году у них родилась дочка Лея, ради которой они сохранили хорошие отношения после расставания. 

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