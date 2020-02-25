В Башкирии чиновник обругал матом посетителя (видео)

Сотрудник администрации объяснился

В Башкирии разгорелся скандал вокруг главы Кальтовского сельсовета Иглинского района республики Владимира Кожанова, который накричал на местного жителя, пришедшего к нему на прием. При этом речь чиновника сопровождалась нецензурной речью.

Пришедший на прием мужчина снимал происходящее на видео. Он просил построить дорогу до его деревни. Между тем, как отмечает "Газета.Ru", житель уже не первый раз провоцирует сотрудников администрации.

Выяснилось, что ранее судимый мужчина хотел от чиновников характеристику для условного наказания. В сельсовете ее предоставили, перечислив все правонарушения. "Это не понравилось жителю, поэтому он начал терроризировать работников", - пишет издание со ссылкой на телеканал "360".

Кожанов сожалеет, что сорвался. "Это не первый раз, когда он доводит сельсоветских девочек, меня. Но я все время сдерживал себя. Теперь у меня все вскипело, на эмоциях получилось", - объяснил чиновник.

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