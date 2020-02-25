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Шахтеры вынудили Зеленского сравнить себя с дрессированным псом

15:27
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Горнякам задержали зарплату на 45 миллионов долларов

Владимиру Зеленскому пришлось выслушивать просьбы и жалобы шахтеров на всеукраинском совещании работников угольной сферы. Горнякам задерживают зарплату, задолженность составляет около 45 миллионов долларов.
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Президент Украины в своей речи перед шахтерами употребил оригинальные сравнения. "Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пес", - сказал Зеленский. Украинский лидер пообещал горнякам продолжить поездки по шахтерским городкам и общаться с народом, налаживая прямой диалог.

Шахтеры неоднократно выходили на митинги, требуя выплаты долгов по заработной плате. Они также протестовали против намерений властей закрыть некоторые шахты. Правительство ранее направило 13,7 миллиона долларов на погашение задолженности, деньги начали поступать на счета горняков в конце декабря прошлого года. Зеленский поручил кабмину разобраться с долгами к маю, передает РИА Новости.

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