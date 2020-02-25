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"Похудел так сильно": Гела Месхи изменился после расставания с Климовой

15:58
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Артиста завалили комплиментами

33-летний актер Гела Месхи, который летом прошлого года расстался с Екатериной Климовой, опубликовал в Instagram новое селфи.  
Екатерина Климова назвала работу причиной развода с Гелой Месхи

Герой фильма "Миллиард" и "Собибор" редко выкладывает фото в соцсети, несмотря на просьбы поклонников. Накануне Гела Месхи обнародовал селфи. Он позирует в капюшоне, засыпанном снегом. Актер пристально смотрит в камеру, волнуя сердца многочисленных фанаток. 

- Эти глаза... - пишут в комментариях. 

- Красавчик. 

- Серьезный мужчина. 

Многие интернет-пользователи заметили, что за последнее время Гела Месхи похудел. От пухлых щек не осталось и следа. Некоторые фолловеры предположили, что артист сбросил лишний вес из-за стресса, связанного с крушением брака. Хоть Месхи и Климова сохранили нормальные отношения ради общей дочери, уход из семьи не мог не выбить актера из привычной колеи.  

- Будьте счастливы… Пусть блеск в глаза и радость на лицо вернутся, - подбадривают его в Сети.

- Гела, вы великолепный актер! В России нет таких актеров, чтобы смогли сравниться с вами по величине таланта!

- Надо есть больше мяса, но все равно молодец. 

- Гела, похудел так сильно. 

Гела Месхи и Екатерина Климова жили в браке с 2015 по 2019 год. В сентябре 2015 года у них родилась дочь Белла. Сейчас она живет с матерью. У Климовой также есть четверо детей от предыдущих отношений. 

"По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", - признавалась Климова. 

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