"Похудел так сильно": Гела Месхи изменился после расставания с Климовой

Артиста завалили комплиментами

33-летний актер Гела Месхи, который летом прошлого года расстался с Екатериной Климовой, опубликовал в Instagram новое селфи.

Герой фильма "Миллиард" и "Собибор" редко выкладывает фото в соцсети, несмотря на просьбы поклонников. Накануне Гела Месхи обнародовал селфи. Он позирует в капюшоне, засыпанном снегом. Актер пристально смотрит в камеру, волнуя сердца многочисленных фанаток.

- Эти глаза... - пишут в комментариях.

- Красавчик.

- Серьезный мужчина.

Многие интернет-пользователи заметили, что за последнее время Гела Месхи похудел. От пухлых щек не осталось и следа. Некоторые фолловеры предположили, что артист сбросил лишний вес из-за стресса, связанного с крушением брака. Хоть Месхи и Климова сохранили нормальные отношения ради общей дочери, уход из семьи не мог не выбить актера из привычной колеи.

- Будьте счастливы… Пусть блеск в глаза и радость на лицо вернутся, - подбадривают его в Сети.

- Гела, вы великолепный актер! В России нет таких актеров, чтобы смогли сравниться с вами по величине таланта!

- Надо есть больше мяса, но все равно молодец.

- Гела, похудел так сильно.

Гела Месхи и Екатерина Климова жили в браке с 2015 по 2019 год. В сентябре 2015 года у них родилась дочь Белла. Сейчас она живет с матерью. У Климовой также есть четверо детей от предыдущих отношений.

"По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", - признавалась Климова.

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