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Курирующий здравоохранение чиновник заразился коронавирусом

15:55
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Речь идет о замминистре здравоохранения Ирана

Замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи оказался в числе зараженных коронавирусом. Об этом сообщил советник чиновника. Харирчи, по данным СМИ, сейчас находится на карантине.

Как отмечает "Дни.ру", всего в Иране зафиксировано около 100 случаев заражения этим заболеванием. При этом скончались уже 15 человек.

Новый коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Центр эпидемии находится в провинции Ухань. По всему миру заразились уже более 80 тысяч человек.

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