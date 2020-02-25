Грузинские журналистки атаковали Лаврова и поцарапали Захарову

Травмы получила Мария Захарова, министр не пострадал

Журналистки из Грузии потеряли всякое достоинство, встречая в Женеве главу МИД России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Сотрудницы грузинских СМИ, по словам Захаровой, буквально набросились на российскую делегацию.

"Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси?", - написала Захарова в Facebook. По мнению дипломата, это можно назвать помрачением разума - так поставить себя в зависимость от приезда представителя другой страны. Она назвала поведение представительниц прессы "жалким зрелищем".

В результате инцидента Марию Захарову и ее коллегу "зацепило". Сергей Лавров не пострадал, отмечает дипломат. На фотографиях в соцсети видны царапины на руках представителя МИДа.

14-15 мая в Тбилиси пройдет совещание Комитета министров Совета Европы. Сергей лавров обычно возглавляет российскую делегацию на подобных мероприятиях. Однако в Грузии уже разразился скандал: местная оппозиция призывает не допустить визита российского министра. Тем не менее, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова принять российскую делегацию.

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