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Грузинские журналистки атаковали Лаврова и поцарапали Захарову

15:58
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Травмы получила Мария Захарова, министр не пострадал

Журналистки из Грузии потеряли всякое достоинство, встречая в Женеве главу МИД России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Сотрудницы грузинских СМИ, по словам Захаровой, буквально набросились на российскую делегацию.
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"Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси?", - написала Захарова в Facebook.  По мнению дипломата, это можно назвать помрачением разума - так поставить себя в зависимость от приезда представителя другой страны. Она назвала поведение представительниц прессы "жалким зрелищем".

В результате инцидента Марию Захарову и ее коллегу "зацепило". Сергей Лавров не пострадал, отмечает дипломат. На фотографиях в соцсети видны царапины на руках представителя МИДа.

14-15 мая в Тбилиси пройдет совещание Комитета министров Совета Европы. Сергей лавров обычно возглавляет российскую делегацию на подобных мероприятиях. Однако в Грузии уже разразился скандал: местная оппозиция призывает не допустить визита российского министра. Тем не менее, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова принять российскую делегацию.

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