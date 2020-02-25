Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы

Дополнительные выплаты составят от 10 до 25 тысяч рублей

Размер единовременной материальной помощи ветеранам и инвалидам ко Дню Победы в Москве увеличен в разы. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне столичные ветераны получат от 10 до 25 тысяч рублей. Такое решение было принято на заседании правительства Москвы.

В 2020 году размер выплат увеличен в 2,5-3 раза. Он будет зависеть от категории получателей.

"Городские выплаты ко Дню Победы станут дополнением к федеральным выплатам, установленным указом президента России - 75 тысяч рублей участникам войны и 50 тысяч рублей труженикам тыла", - уточнили в пресс-службе.

В столице единовременную материальную помощь ко Дню Победы получат 110330 человек.

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