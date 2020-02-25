Собянин дал старт проходке двух больших тоннелей БКЛ метро

Сейчас новые тоннели метро прокладывают сразу 20 щитов

Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей на двух перегонах Большой кольцевой линии — от станции "Мневники" в сторону станции "Кунцевская" и от станции "Кунцевская" в сторону станции "Давыдково". По словам мэра, одновременная проходка двух больших двухпутных тоннелей началась впервые в истории метростроения в столице.

"В этом году московское метро будет развиваться самыми рекордными темпами. Мы вышли на работу 20 тоннелепроходческих комплексов. Это означает, в месяц прокладывается около 3 км. Такими объемами в московском метро никогда не строили", - сказал мэр.

От станции "Мневники" в сторону станции "Кунцевская" проходку ведет щит "Лилия", а от станции "Кунцевская" в сторону станции "Давыдково" — щит "Надежда". Длина первого тоннеля составляет 2,2 км, второго - 1,4 км. Проходка должна завершиться летом-осенью 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"