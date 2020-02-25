Россияне остались в закрытом на карантин из-за коронавируса отеле на Канарах

В гостинице в общей сложности около тысячи человек

В отеле на Канарах, закрытом на карантин из-за коронавируса, находятся по меньшей мере двое россиян. Как сообщил почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада, паре туристов из России удалось сообщить о ситуации в готсинице.

"Одна пара связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были уехать 29 февраля", - цитирует консула агентство ТАСС. По его словам, пока неизвестно, есть ли еще россияне среди постояльцев отеля.

Отель H10 Costa Adeje Palace закрыли на карантин после того, как у одного туриста был диагностирован новый коронавирус. По данным местных СМИ, заразился итальянец. Всего в отеле, который находится в населенном пункте Адехе на острове Тенерифе, отдыхают около тысячи человек.

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