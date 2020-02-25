Найдено уникальное животное, которому не нужен кислород

Ранее считалось, что многоклеточные животные, растения и грибы не могут жить без кислорода

Ученые из университета Тель-Авива совершили уникальное открытие – они нашли сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде для своей жизнедеятельности. Им оказался паразит лосоевых рыб Henneguya salminicola.

Использование кислорода для дыхания считается одной из главных основ существования многоклеточных животных. Однако паразит в ходе эволюции научился расщеплять питательные вещества бескислородным способом, пишут "Дни.ру".

В декабре прошлого года ученые смогли зафиксировать звуки, которые издают страдающие растения. Колебания частотой от 20 до 100 килогерц распознают животные и насекомые, люди не слышат этих звуков.

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