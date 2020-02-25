ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Найдено уникальное животное, которому не нужен кислород

16:34
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Ранее считалось, что многоклеточные животные, растения и грибы не могут жить без кислорода

Ученые из университета Тель-Авива совершили уникальное открытие – они нашли сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде для своей жизнедеятельности. Им оказался паразит лосоевых рыб Henneguya salminicola.
Мумия древнего щенка в Якутии привела ученых в замешательство

Использование кислорода для дыхания считается одной из главных основ существования многоклеточных животных. Однако паразит в ходе эволюции научился расщеплять питательные вещества бескислородным способом, пишут "Дни.ру".

В декабре прошлого года ученые смогли зафиксировать звуки, которые издают страдающие растения. Колебания частотой от 20 до 100 килогерц распознают животные и насекомые, люди не слышат этих звуков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.