Собянин: проходку новых тоннелей метро ведут сразу 20 щитов

Все работы на западном участке БКЛ планируется завершить уже в будущем году

Рекордными темпами идет строительство Большой кольцевой линии московского метро. 20 огромных проходческих щитов ежедневно прокладывают около трех километров тоннелей. Во вторник стартовали сразу два щита, которые соединят станции "Мнёвники", "Кунцевская" и "Давыдково" на западе мегаполиса. Команду "пуск" дал Сергей Собянин. Мэр отметил, что подобных темпов и объемов работ еще не было в мировой практике метростроения.

Сразу два проходческих тоннеля под землёй. Оба прокладывают путь западного участка Большой кольцевой линии. Событие историческое. Старт проходке даёт мэр Сергей Собянин.

10-метровый тоннелепроходческий комплекс "Лилия" движется от станции БКЛ "Мнёвники" в сторону "Кунцевской". Одновременно с помощью видеосвязи дана команда начать проходку второго двухпутного тоннеля – от "Кунцевской" в сторону станции "Давыдково". Это работа для "Надежды".

Под землей щиты будут работать круглосуточно. Таких масштабов строительства метро в Москве еще не было и 2020-й год в этом плане может стать рекордным. Сегодня работы ведутся не только на всех участках Большой кольцевой линии, но и других ветках столичного метро.

"В этом году московское метро будет развиваться самыми рекордными темпами. Мы вышли на работу 20 тоннелепроходческих комбайнов. Это означает около трех километров проходки", - отметил Собянин.

Строительство западного участка Большой кольцевой линии метро начато два года назад. Общая длина участка - 9 километров и 4 станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мнёвники" и "Кунцевская". При прокладке каждой учитывались особенности местности. Станция "Мневники" возводилась практически в воде.

На данный момент полностью огражден котлован будущей станции, завершена разработка грунта. Ведутся работы по устройству основных конструкций. Западный участок БКЛ будет возводиться в два этапа. Участок "Хорошёвская – Карамышевская" планируют сдать уже в этом году. А путь от "Карамышевской" до "Кунцевской" в 2021-м. Ожидается, что после этого транспортное обслуживание жителей районов Хорошёво-Мневники, Кунцево, Филёвский парк, Фили-Давыдково, где проживает около полумиллиона человек, значительно улучшится. Снизится нагрузка и на центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро, ведь с них можно будет пересесть на БКЛ.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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