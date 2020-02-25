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Возвращение смертной казни оказалось самым важным вопросом для украинцев

16:58
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Это первая проблема, которую граждане готовы вынести на референдум

Первым вопросом, который нужно вынести на референдум в соответствии с новым украинским законом о народовластии, должна стать проблема возвращения смертной казни. Преобладающее мнение граждан Незалежной выяснилось во время аналитических исследований.
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"Вы сейчас удивитесь - это не земля, а возвращение смертной казни. Вот скажите, может сегодня в европейской стране референдум вернуть смертную казнь?" – рассказал журналистам вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Вице-спикер парламента напомнил, что депутаты завершают разработку закона о народовластии. По словам  Стефанчука, этот документ должен предоставить народу определенный рычаг власти – но, вместе с тем, и ответственность за то, что выносится на общенародный референдум.

"Закон о референдуме - это ответственность. Если этим играть и не предусмотреть "предохранители", то мы уже знаем, какой есть результат в мире. Это и Brexit, и, например, вопрос о том, что сейчас показала проводимая нами аналитика", - цитирует Стефанчука ТАСС.

Мораторий на смертную казнь на Украине вводили несколько раз.  Впервые - в 1995 году, затем - в 1997 году. Оба раза закон действовал всего несколько месяцев. Окончательно отменили смертную казнь на Украине 1 июля 2003 года – Киев тогда подписал протокол к Европейской конвенции о правах человека. Однако украинские политики периодически поднимают вопрос о возвращении высшей меры наказания.

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