Число пострадавших при наезде на толпу в Гессене выросло вдвое

Среди раненых – 18 детей

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Фолькмарзен выросло вдвое. Полиция германской федеральной земли Гессен скорректировала данные. Ранее сообщалось о 35 раненых, теперь сообщается о 60 получивших травмы.

"После покушения на убийство в Фолькмарзене на вчерашнем Розенмонтаге продолжают поступать сообщения о полученных травмах. К настоящему моменту число пострадавших увеличилось почти до 60 человек", - сказано в пресс-релизе местной полиции. Уточняется, что в числе пострадавших – 18 детей.

Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" - кульминации карнавального сезона. Столица карнавала – Кельн, а Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена.

Накануне автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии. Задержан находившийся за рулем машины 29-летний гражданин Германии. Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает это как покушение на убийство, передает ТАСС.

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