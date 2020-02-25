На продюсера украинского телеканала "1+1" завели дело за слова о русском языке

Еремеева заявила, что сериалы на украинском смотрят хуже

Продюсер сериалов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева стала фигурантом уголовного дела. Национальная полиция начала производство по статье 161 - "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности". Продюсеру грозит до 5 лет ограничения свободы.

"Уголовное производство против продюсера "1+1", для которой украинский язык оказался неполноценным, открыли. Следим по результатам расследования", — написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

Как сообщалось, именно партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась в полицию и просила завести уголовное дело против Еремеевой. Сторонников экс-президента возмутили слова продюсера о языке. Алена Еремееева рассказала в телеэфире, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке. Она пояснила, что драмы на украинском языке "смотрят гораздо хуже".

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