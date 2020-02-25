ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На продюсера украинского телеканала "1+1" завели дело за слова о русском языке

18:02
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Еремеева заявила, что сериалы на украинском смотрят хуже

Продюсер сериалов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева стала фигурантом уголовного дела. Национальная полиция начала производство по статье 161 - "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности". Продюсеру грозит до 5 лет ограничения свободы.
Зеленский перешел на русский язык в Париже

"Уголовное производство против продюсера "1+1", для которой украинский язык оказался неполноценным, открыли. Следим по результатам расследования", — написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

Как сообщалось, именно партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась в полицию и просила завести уголовное дело против Еремеевой. Сторонников экс-президента возмутили слова продюсера о языке. Алена Еремееева рассказала в телеэфире, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке. Она пояснила, что драмы на украинском языке "смотрят гораздо хуже".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полиция Украины
Полиция Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.