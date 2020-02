Названа главная угроза здоровью сердца

Ученые проанализировали более 100 исследований

Уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно, постепенно сокращая потребление продуктов с высоким содержанием соли. К такому выводу пришли ученые вместе с представителями общественного движения World Action on Salt, проанализировав более 100 клинических исследований.

Результаты работы исследователей показали прямую связь между количеством соли в пище и различными нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. Чем меньше соли ели находящиеся под наблюдением участники, тем реже среди них встречались такие недуги, как инсульты и сердечная недостаточность.

Ученые объясняют это тем, что снижение употребления пищи с высоким содержанием соли уменьшает артериальное давление. А именно повышенное артериальное давление считается одной из основных причин инсультов, болезней сердца и проблем с почками, сообщает Journal of the American College of Cardiology.

