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Названа главная угроза здоровью сердца

18:41
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Ученые проанализировали более 100 исследований

Уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно, постепенно сокращая потребление продуктов с высоким содержанием соли. К такому выводу пришли ученые вместе с представителями общественного движения World Action on Salt, проанализировав более 100 клинических исследований.
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Результаты работы исследователей показали прямую связь между количеством соли в пище и различными нарушениями работы сердечно-сосудистой системы.  Чем меньше соли ели находящиеся под наблюдением участники, тем реже среди них встречались такие недуги, как инсульты и сердечная недостаточность.

Ученые объясняют это тем, что снижение употребления пищи с высоким содержанием соли уменьшает артериальное давление.  А именно повышенное артериальное давление считается одной из основных причин инсультов, болезней сердца и проблем с почками, сообщает Journal of the American College of Cardiology.

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