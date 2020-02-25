Путин назвал главный критерий успеха нацпроектов

Президент подвел промежуточные итоги работы над нацпроектами

Национальные проекты, сложности и достижения в их реализации. Этой теме был посвящён третий раздел интервью "20 вопросов Владимиру Путину". Его опубликовало во вторник агентство ТАСС. Подводя промежуточные итоги работы над нацпроектами, президент подчеркнул, что ему нужны результаты, которые ощутимо улучшают жизнь людей. Нужно ли для этого подгонять чиновников? Как главе государства удаётся держать все проекты под контролем? И почему Алексей Кудрин стал меньше думать об экономии, и больше о вложении денег?

Владимир Путин признаёт: за первый год реализации нацпроектов удалось сделать не все, что планировалось. Но всё-таки большая часть задач - 26 из 38 - выполнена. Ключевая цель: жизнь россиян должна становиться лучше, и главное - чтобы люди это чувствовали.

"Важно не то, чтобы люди знали, а чтобы реально чувствовали на себе. Вот расселение аварийного жилья: мы сделали в разы больше, чем планировалось. И люди конкретные это почувствовали. Вот это очевидная вещь. Это первое. Это не берётся с потолка и с неба, над этим надо работать, выделять соответствующие ресурсы, которые приходится отвлекать от решения других задач", - отметил Путин.

Корреспондент интересуется: можно ли сравнить реализацию нацпроектов с подготовкой к проведению Олимпиады в Сочи или саммита АТЭС во Владивостоке. Тогда ставилась конкретная цель и достигался результат - причем "на ура".

"Мне нужно не "ура", мне нужно, чтобы страна развивалась. И чтобы она развивалась поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом. И здесь недостаточно осуществлять точечные проекты. Я уже говорил и хочу повторить: разница между нацпроектом и госпрограммой прежней заключается в том, что мы определяем: а) конкретные задачи. Второе, мы определяем уровень ресурсов, объем ресурсов дополнительных, которые нам нужны для решения этой задачи. Третье, ответственных лиц. Я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением — тех, кто выполняет эти задачи. Поверьте мне", - сказал Путин.

Андрей Ванденко: Чтоб потряхивало?

"Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением. Просто опыт работы мой, достаточно серьезный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает в среднем расслабляться", - рассказал Путин.

Российский лидер подчеркивает: под личным контролем у него каждый нацпроект.

Ванденко: Все?

Путин: Ну, конечно.

Ванденко: То есть так, чтоб вот один какой-то всё время вы мониторили…

Путин: Самый главный интегратор – продолжительность жизни. Он отражает всё остальное. Снижение смертности должно быть и повышение продолжительности жизни. Ну, так она у нас увеличилась. И за этот год тоже. И это результат того, что снизилась смертность, и она снизилась заметно. Это реальный факт.

Ванденко: А по году убыль, причем солидная.

Путин: 260 тысяч. Я знаю почти каждую цифру. Не сомневайтесь, потому что я этим занимаюсь каждый день. Это было понятно уже заранее. У нас, смотрите, какая ситуация. Сейчас в детордный возраст вступило незначительное количество людей. В результате двух падений в 43-44 годах и в середине 90-х. Вот эти две линии схлопнулись вниз, яма получилась.

Некоторые скептически относятся к реализации нацпроектов. Так было, есть и будет. Это нормально, считает Путин. И даже хорошо, что есть дискуссия.

"Кудрин – большой молодец, потому что, когда он был министром финансов, он выступал за жёсткую макроэкономическую политику и за то, чтобы лишних денег из бюджета не тратить. Он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Они вместе с Грефом – министр экономики и министр финансов – приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга. И по многим другим проектам. Всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет. Но теперь он считает, что ресурсов достаточно, можно несколько смягчить макроэкономическую политику и бюджетную политику, можно поменять так называемую планку отсечения нефтегазовых доходов и больше из нефтегазовых доходов отправить, грубо говоря, на потребление", - сказал Путин.

Ванденко: Ну, угол зрения изменился.

Путин: Да, угол зрения изменился, и глаз видит поотчётливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит.

Ванденко: А вот так, да?

Путин: Конечно, а как же? Ответственности нет прямой. И те люди, с которыми он работал, в известной степени его ученики, они как бы в недоумении.

У Алексея Кудрина, впрочем, как у главы Счетной палаты, теперь другая ответственность. Оценивать эффективность выполнения национальных проектов.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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