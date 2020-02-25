В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по изменению Конституции

Когда станет известна дата голосования?

Дата общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию может быть объявлена уже в среду, 26 февраля. Опрос пройдет до майских праздников в день, который будет объявлен выходным. Об этом сообщили во вторник сопредседатели рабочей группы по внесению изменений в Основной закон, передает "ТВ Центр".

Уточненный проект поправок уже внесен в Госдуму. Завершена также работа над формулировками, которые не войдут в текст Конституции, но будут предложены для совершенствования отраслевого законодательства. Вероятно, изменения внесут в 25 законов и кодексов. Тем самым будет выполнено пожелание Владимира Путина, чтобы не потерялось ни одно из предложений, которые важны для будущего России.

"Работа по обобщению этих предложений начата, сегодня на рабочей группе были розданы первые таблицы тех предложений, которые следует, по всей видимости, учесть. Представлены примерные законы системообразующие, в которых возможно учесть те предложения, которые поступили от граждан, общественных организаций и членов рабочей группы. Большая часть из них касается отраслевого законодательства в социальной сфере, образования, культуры, я думаю, это тоже полезная работа, о чем мы доложим завтра президенту", - сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева.

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