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Сергей Кириенко объявил о начале работы проекта "Лидеры России. Политика"

22:32
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Регистрация продлится до 16 марта

Во вторник в Москве объявлено о старте нового проекта, направленного на выявление неформальных общественных лидеров и талантливых руководителей. Он реализуется в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей". Заявки на участие в конкурсе могут подать граждане старше 21 года, которые хотели пойти на выборы в Госдуму и законодательные собрания регионов, местные органы власти. Претендентов будут тестировать не только на присутствие управленческих навыков, но и на наличие социального интеллекта, то есть умение работать с людьми.

Это конкурс для тех, кто хочет и готов реализовать себя в общественно-политической жизни страны и внести свой вклад в её будущее. Приём заявок на участие в публичном общероссийском соревновании "Лидеры России. Политика" открыт. Его финалисты получат редкую возможность зарекомендовать себя для работы на всех уровнях законодательной власти.

"Мы можем отобрать лучших, провести открытый отбор, абсолютно прозрачный, для того, чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет никаких преимуществ для людей, имеющих связи или имеющих деньги или имеющих иные окольные возможности", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Следить за честностью проведения всех этапов поручено экспертному совету конкурса "Лидеры России", в рамках которого и пройдёт соревнование. Это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", где молодые и перспективные кадры получают возможность перенимать опыт у самых влиятельных представителей российской политической элиты. Ограничений для участия в конкурсе всего 4: российское гражданство, наличие высшего образования, возраст от 21 до 55 лет и отсутствие судимости.

"Мы даём возможность принять участие в конкурсе абсолютно всем, независимо от той сферы деятельности, в которой наши граждане себя уже проявили. Что касается дальнейшей судьбы победителей, конечно, они могут принять участие и в выборах в Государственную думу, и в выборах в региональные законодательные органы и на муниципальном уровне", - рассказал Алексей Комиссаров.

Также финалисты получат право на обучение по программе развития общественно-политических лидеров  в Высшей школе государственного управления, слушателями которой были многие из избранных прошлой осенью глав регионов. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте политическиелидеры.рф. Регистрация продлится до 16 марта. А победителей определят уже в мае этого года.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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