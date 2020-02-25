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Украинский суд отправил под арест организаторов протестов в Новых Санжарах

19:10
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Под стражу отправлены четверо подозреваемых

Четверо подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах арестованы на два месяца. Меру пресечения в виде содержания под стражей им определил 25 февраля Октябрьский районный суд Полтавы.
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"Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - заявил представитель Нацполиции по Полтавской области Юрий Сулаев. Он добавил, что пятый подозреваемый разыскивается.

Эвакуированных из Китая граждан Украины власти предполагали разместить на карантин в санатории в Новых Санжарах. Местные жители, возмущенные таким решением, вышли на митинг и заблокировали трассу.

Позже вспыхнули потасовки с прибывшей на место инцидента полицией. Один из протестующих пытался наехать на автомобиле на сотрудников Национальной гвардии. 22 февраля суд отправил его под домашний арест, напоминает ТАСС.

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