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Помпео обвинил Иран в утаивании данных о вспышке коронавируса

19:42
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Госсекретарь потребовал, чтобы Тегеран "сказал правду"

Госсекретарь США обвинил Иран в сокрытии информации по вспышке коронавируса в стране. Майк Помпео потребовал, чтобы Тегеран сотрудничал с международными организациями в этом вопросе.
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"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены информацией, указывающей на то, что иранский режим мог укрыть важные детали о вспышке в стране. Все страны, включая Иран, должны говорить правду о коронавирусе и сотрудничать с международными гуманитарными организациями", - заявил глава госдепартамента.

Заявление Помпео последовало за сообщениями о том, что             заражение вирусом COVID-2019 выявлено у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи. Чиновник в последние несколько рассказывал журналистам на брифингах об эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на минздрав Ирана, число зараженных вирусом в стране выросло до 95. 15 человек скончались.

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