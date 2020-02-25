Помпео обвинил Иран в утаивании данных о вспышке коронавируса

Госсекретарь потребовал, чтобы Тегеран "сказал правду"

Госсекретарь США обвинил Иран в сокрытии информации по вспышке коронавируса в стране. Майк Помпео потребовал, чтобы Тегеран сотрудничал с международными организациями в этом вопросе.

"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены информацией, указывающей на то, что иранский режим мог укрыть важные детали о вспышке в стране. Все страны, включая Иран, должны говорить правду о коронавирусе и сотрудничать с международными гуманитарными организациями", - заявил глава госдепартамента.

Заявление Помпео последовало за сообщениями о том, что заражение вирусом COVID-2019 выявлено у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи. Чиновник в последние несколько рассказывал журналистам на брифингах об эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на минздрав Ирана, число зараженных вирусом в стране выросло до 95. 15 человек скончались.

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