"Больные девочки": появилось видео атаки грузинских журналисток на Лаврова

Мария Захарова назвала поведение представителей СМИ "жалким зрелищем"

Глава российского МИДа Сергей Лавров резко отреагировал на неподобающее поведение грузинских журналисток, которые буквально набросились на российского министра после саммита в Женеве. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как представители грузинской прессы, среди которых корреспонденты телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать вопрос Лаврову.

Дипломата подобное поведение удивило. "Вы чем-то… Вы больные, девочки", — ответил на выкрики журналисток Лавров.

14-15 мая в Тбилиси пройдет совещание Комитета министров Совета Европы. Сергей Лавров обычно возглавляет российскую делегацию на подобных мероприятиях. Однако в Грузии уже разразился скандал: местная оппозиция призывает не допустить визита российского министра. Тем не менее, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова принять российскую делегацию.

Как написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, атаковавших Лаврова журналисток интересовал один вопрос: приедет ли российский министр в Тбилиси. В толчее Сергей Лавров не пострадал, однако Захаровой и ее коллеге расцарапали руки.

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