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"Больные девочки": появилось видео атаки грузинских журналисток на Лаврова

20:06
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Мария Захарова назвала поведение представителей СМИ "жалким зрелищем"

Глава российского МИДа Сергей Лавров резко отреагировал на неподобающее поведение грузинских журналисток, которые буквально набросились на российского министра после саммита в Женеве.  На кадрах, которые появились в Сети, видно, как представители грузинской прессы, среди которых корреспонденты телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать вопрос Лаврову.
Грузинские журналистки атаковали Лаврова и поцарапали Захарову

Дипломата подобное поведение удивило. "Вы чем-то… Вы больные, девочки", — ответил на выкрики журналисток Лавров.

14-15 мая в Тбилиси пройдет совещание Комитета министров Совета Европы. Сергей Лавров обычно возглавляет российскую делегацию на подобных мероприятиях. Однако в Грузии уже разразился скандал: местная оппозиция призывает не допустить визита российского министра. Тем не менее, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова принять российскую делегацию.

Как написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, атаковавших Лаврова журналисток интересовал один вопрос:  приедет ли российский министр в Тбилиси. В толчее Сергей Лавров не пострадал, однако Захаровой и ее коллеге расцарапали руки.

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