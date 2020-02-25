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Киев объявил "новую эру" в отношениях с Москвой

20:48
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Украина не надеется на помощь западных партнеров

"Новую эру" в отношениях Украины с Россией объявили в Киеве. Как заявила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль, в Незалежной должны определить, что должно произойти для нормализации этих отношений. При этом "красные линии" в диалоге Киева с Москвой остаются, подчеркнула дипломат.
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"Неужели мы просто закрываем глаза и говорим: "не было агрессии, не было войны, не гибли люди, и поэтому сейчас мы просто снова начинаем с чистого листа"? Но я считаю, что в этой ситуации невозможно начать с "чистого листа", а попытки закрыть глаза всегда имеют очень плохие последствия", - утверждает Зеркаль. Она уверена, что проблема сама по себе не исчезнет, ее надо решать.

Дипломат подчеркнула:  если в отношениях между Россией и Украиной "что-то случится", западные партнеры могут не откликнуться на призывы Киева о помощи. Запад, вполне возможно, порекомендует и дальше общаться напрямую с Москвой.

До прошлого года власти в Киеве стремились избегать двусторонних контактов с Кремлем. Однако новый президент Украины Владимир Зеленский эти контакты восстановил, напомнила Елена Зеркаль в интервью изданию  "Европейская правда".

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