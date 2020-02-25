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Пассажиров поезда "Киев-Москва" отпустили из карантина

21:14
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Подозрения на коронавирус не подтвердились

Карантин с поезда "Киев-Москва", задержанного на днях в Брянске, снят. Пассажиры отправились по домам. Выяснилось, что у гражданки Китая, из-за которой состав и отправили в санитарный тупик, нет коронавируса.
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"Все отправлены домой, карантин снят, в больнице никого не осталось", - сообщила представитель губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова. По ее данным, в числе тех, кто был в контакте с китаянкой - 13 украинцев, гражданин Белоруссии и семеро россиян. Всех отпустили из карантина.

Ранее сообщалось, что пассажирку украинского поезда - гражданку Китая - госпитализировали с высокой температурой. Вагон, в котором она ехала, отправили в санитарный тупик. Тринадцать пассажиров были доставлены в городскую больницу и помещены в карантин. Еще восемь человек покидать вагон отказались, и оставались там под присмотром  представителей Роспотребнадзора.

Однако позже, по итогам проведенных исследований, выяснилось, что у гражданки КНР нет ни коронавируса, ни даже ОРВИ. Повторный анализ также заражения COVID-2019 не подтвердил, передает РИА Новости.

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