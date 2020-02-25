Зеленский решил сделать премьер-министром люстрированного Тигипко

Бизнесмен был вице-премьером при Януковиче

Сергей Тигипко может занять пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука. О том, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру олигарха и бывшего политика, сообщили изданию Kyiv Post источники в правительстве.

В офисе президента эту информацию не комментируют. Не ответили на запрос журналистов и в пресс-службе компании Тигипко "ТАС".

"Три источника в украинском правительстве сообщили Kyiv Post, что президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра бывшего политика Сергея Тигипко. Источники не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжаются", - пишет издание.

Сергей Тигипко – один из основателей "Приватбанка", вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. В 1997-1999 году он занимал пост премьер-министра, позже был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко.

В 2010 году бизнесмен баллотировался на пост президента – однако занял на выборах лишь третье место. Занимал должность вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Поскольку президентом тогда был Виктор Янукович, Тигипко подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать государственные должности, напоминает РИА Новости.

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