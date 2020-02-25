Самолет-разведчик США пролетел над российской базой в Сирии

Второй разведчик изучал побережье Крыма

Российская авиабаза Хмеймим и база ВМФ России в Тартусе стали объектом пристального внимания американского разведчика. Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II совершил многочасовой полет вблизи побережья Сирии.

По данным западных авиационных ресурсов, американский морской разведчик вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Он летал более 3 часов на высоте 7 тысяч метров. Отмечается, что этот самолет может вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника. К российским базам он приближался на 50-60 километров.

Тем временем другой разведчик в течение нескольких часов выполнял задание вблизи побережья Крыма и Краснодарского края. Как передает РИА Новости, самолет P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"