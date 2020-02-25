США расширили санкции против России

Что послужило поводом для ограничений?

Вашингтон во вторник ввел ограничительные меры против 13 организаций и частных лиц из Ирака, России, Турции и Китая. Поводом стали обвинения в поддержке иранской ракетной программы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео. Какие именно российские компании или лица попали в "черный список", не уточняется.

13 февраля Вашингтон объявил о санкциях против российских компаний военно-промышленного комплекса. В "черный список" попали три организации, которые якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения.

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