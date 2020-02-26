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Чья победа на выборах президента США выгодна России

09:52
  • среда
  • 26 февраля 2020

Мнение политолога-американиста

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили предвыборную гонку в США. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук.

"Кто выгоднее России: Дональд Трамп или Берни Сандерс? Или кто-то еще? Или ситуация никак не поменяется (ухудшение отношений между Россией и США), кто бы не стал новым президентом США?" – спросил Фролов.

"Черчилль уже ответил на этот вопрос простой фразой: "Черт, которого мы знаем, гораздо лучше черта, которого мы не знаем". Мы примерно понимаем алгоритм действий Трампа, он нам просто понятнее. А лучше или хуже – это моральные категории, а нам важно развитие политики и экономики", - ответил эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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