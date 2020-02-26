Народ раскусил украинских политиков, рассуждающих о распаде России

На этом фоне решать проблемы собственной страны Киеву смысла нет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины "развалил" Россию. По крайней мере, увидел ее скорый распад. Алексей Данилов объяснил, почему у нас все плохо. По данным секретаря СНБО, "Россия находится в сложном положении, мы еще увидим ее развал: сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем".

По поводу внутренних дел Украины он тоже высказался – там перспективы замечательные. И по Донбассу, и Крым скоро вернется. Самому Секретарю СНБО за всем не уследить – может быть, Данилов полагается на мнение своих советников, которых у него 12 человек? Один из самых свежих персонажей – комик Сергей Сивохо, звезда КВН, известный на Украине актер, недавно ставший как раз советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Его советы слушали еще на российском телевидении (см. видео).

Украинские политики, бесконечно рассуждающие о российской агрессии, кажется, ждут не дождутся двух вещей. Одинаково фантастических - когда же Россия захватит, наконец, Украину и после этого немедленно развалится. Такой вот идеологический тренд, отмечает "ТВ Центр".

- Вот зачем он это сказал? Прям расстроил меня. - Вы не поняли. Это неуклюжая попытка режима отвлечь внимание народа от экономических успехов европейской Украины.

Еще в начале февраля президент Владимир Зеленский пугал украинцев и россиян прогнозом: "Эскалация и захват такой большой страны, как Украина – это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России".

По логике украинского президента, нашу страну в этом случае ждет неминуемый распад, который только и удерживает Москву от агрессии. На фоне этих сценариев решать проблемы собственной страны украинским политикам смысла нет: забывается и Донбасс, и Минские соглашения, и обязательства, которые берет на себя Украина в нормандском формате. Ждите, господин секретарь, распада. В действительности все не так, как на самом деле.

Видео: Зеленский, говоря об Украине, заявил: "Мы Европа времен Средневековья"

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