В Сочи подняли авиацию на поиски унесенных в море детей

Мальчики 13 и 15 лет во время шторма попытались вброд перейти реку, но их смыло волной

В Сочи проходит масштабная поисково-спасательная операция, передает "ТВ Центр". Она началась ещё накануне после поступления сообщений о том, что двоих подростков унесло в море.

Всё произошло в районе Лазаревского. Мальчики 13 и 15 лет во время сильного шторма пытались вброд перейти реку, но их смыло волной. Пока поиски не принесли результатов. Уже обследовано более 10 километров береговой линии. Задействованы около 150 человек - это полицейские, спасатели и добровольцы. С наступлением рассвета МЧС привлекло авиацию.

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